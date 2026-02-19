الحرس الثوري يعلن استعداده للسيطرة على مضيق هرمز

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية اختتام مناورة عسكرية حملت عنوان "السيطرة الذكية على "، التي نفذتها التابعة للحرس الثوري بدءا من الإثنين.ونفذت المناورة تحت إشراف القائد العام للحرس الثوري الإيراني ، تزامنا مع الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في جنيف، وتصاعد التهديدات العسكرية من جانب .وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري : "مراقبتنا الاستخباراتية لمضيق هرمز متواصلة على مدار الساعة، على السطح وتحت السطح وفي الجو".وأضاف: "إذا صدرت الأوامر ستسيطر القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني على المضيق أو تغلقه في أسرع وقت ممكن. أمن مرور السفن غير المقاتلة مضمون، لكن أي تهديد سيقابل برد حاسم".ويعد مضيق هرمز من أبرز الممرات المائية في العالم، ويمر من خلاله نحو 20 بالمئة من حركة النفط.وحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فإن هذه "وجهت رسالة واضحة مفادها استعداد إيران التام للرد بحزم على أي تحرك عدائي".وأفادت الوكالة أن المناورات ركزت على "الاستخبارات على مدار الساعة، والاستجابة السريعة، واستخدام الأسلحة الحديثة، والتحكم الذكي في مضيق هرمز"، مظهرة "قدرة إيران على الردع الفعال في أكثر الممرات المائية حساسية في العالم".وأضافت: "بمشاركة محدودة من والصين في بعض أجزائها، اكتسبت المناورات بُعدا دوليا".وشملت المناورات تدريبات على "الحرب الصاروخية"، فقد استهدفت سفن إطلاق صواريخ عالية السرعة، وصواريخ أطلقت من عمق الأراضي الإيرانية، أهدافا في مضيق هرمز.