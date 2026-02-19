Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تحذر: التصعيد ضد إيران لعب بالنار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الحرس الثوري يعلن استعداده للسيطرة على مضيق هرمز

دوليات

2026-02-19 | 03:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحرس الثوري يعلن استعداده للسيطرة على مضيق هرمز
316 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي

اكد مسؤول عسكري إيراني بارز، الخميس، إن قوات الحرس الثوري مستعدة للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه "في أسرع وقت ممكن".



وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية اختتام مناورة عسكرية حملت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بدءا من الإثنين.

ونفذت المناورة تحت إشراف القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تزامنا مع الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتصاعد التهديدات العسكرية من جانب الولايات المتحدة.

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري: "مراقبتنا الاستخباراتية لمضيق هرمز متواصلة على مدار الساعة، على السطح وتحت السطح وفي الجو".

وأضاف: "إذا صدرت الأوامر ستسيطر القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني على المضيق أو تغلقه في أسرع وقت ممكن. أمن مرور السفن غير المقاتلة مضمون، لكن أي تهديد سيقابل برد حاسم".

ويعد مضيق هرمز من أبرز الممرات المائية في العالم، ويمر من خلاله نحو 20 بالمئة من حركة النفط.

وحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فإن هذه المناورات "وجهت رسالة واضحة مفادها استعداد إيران التام للرد بحزم على أي تحرك عدائي".

وأفادت الوكالة أن المناورات ركزت على "الاستخبارات على مدار الساعة، والاستجابة السريعة، واستخدام الأسلحة الحديثة، والتحكم الذكي في مضيق هرمز"، مظهرة "قدرة إيران على الردع الفعال في أكثر الممرات المائية حساسية في العالم".

وأضافت: "بمشاركة محدودة من روسيا والصين في بعض أجزائها، اكتسبت المناورات بُعدا دوليا".

وشملت المناورات تدريبات على "الحرب الصاروخية"، فقد استهدفت سفن إطلاق صواريخ عالية السرعة، وصواريخ أطلقت من عمق الأراضي الإيرانية، أهدافا في مضيق هرمز.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
Play
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
Play
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
Play
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
Play
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
بال 90
Play
بال 90
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
Play
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
Play
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
Play
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
الله بالخير
Play
الله بالخير
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
Play
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
Play
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
Play
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
Play
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
Play
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
بال 90
Play
بال 90
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
Play
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
Play
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
Play
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
الله بالخير
Play
الله بالخير
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
Play
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18

اخترنا لك
أبٌ لشهيد واجه مصيره وحيداً.. حكاية أحمد ترمس "حارس طلوسة" الذي افتدى أهله بدمه
04:55 | 2026-02-19
تصعيد خطير.. هجوم روسي واسع على قطاع الطاقة في أوكرانيا
04:47 | 2026-02-19
ترامب يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك
03:35 | 2026-02-19
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
01:52 | 2026-02-19
زلزال يضرب جنوب إيران
00:22 | 2026-02-19
روسيا تحذر: التصعيد ضد إيران لعب بالنار
17:31 | 2026-02-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.