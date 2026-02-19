تصعيد خطير.. هجوم روسي واسع على قطاع الطاقة في أوكرانيا

وصرح وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، بأن القوات الروسية شنت هجومًا جويًا مكثفًا ليلة السبت، استهدف المنشآت الحيوية في عموم البلاد، بحسب "رويترز".وأكد "شميهال"، عبر تطبيق "تليجرام"، أن الهجوم يهدف بوضوح إلى ضرب قدرات توليد ونقل الطاقة، مشددًا على أن "عمال الطوارئ في حالة تأهب قصوى لبدء عمليات الإصلاح بمجرد استقرار الوضع الأمني".من جهتها، أكدت شركة "أوكرينيرجو" (المشغل الوطني لشبكة الكهرباء)، في بيان عاجل، أن حجم الأضرار التي ألحقها الهجوم الشركة على فرض "انقطاعات طارئة وغير مبرمجة" للتيار الكهربائي في معظم الأقاليم الأوكرانية لضمان استقرار الشبكة ومنع انهيارها بالكامل.وتأتي هذه الهجمات الممنهجة لتزيد من الضغط على الجبهة الداخلية الأوكرانية، إذ تتزامن مع موجات برد قارس تزيد من الطلب على الطاقة والتدفئة.