أبٌ لشهيد واجه مصيره وحيداً.. حكاية أحمد ترمس "حارس طلوسة" الذي افتدى أهله بدمه

أحمد ترمس (60 عاماً)، لم يكن غريباً عن قوافل الشهداء؛ فهو والد الشهيد "حسن" الذي ارتقى في كانون الثاني 2024. وتروي المصادر العائلية، أن الأب هو من بادر شخصياً حينها لانتشال جثمان ابنه من "وادي السلوقي"، ليعود اليوم ويلتحق به بعد رحلة صمود ورفض مغادرة قريته الحدودية رغم اشتعال الجبهات، بحسب وسائل إعلام لبنانية.في تفاصيل اللحظات الأخيرة التي تحبس الأنفاس، كشفت المصادر عن تلقي "ترمس" اتصالاً هاتفياً من الجيش الإسرائيلي قبل الغارة بدقائق، يضعه بين خيارين: إما الاستهداف مع من معه في المنزل، أو مواجهة مصيره بمفرده.وبحسب الرواية، لم يتردد الرجل الستيني لحظة واحدة؛ إذ اتخذ قراره الفوري بإبعاد الخطر عن أهله ورفاقه، وطلب منهم البقاء داخل المنزل، مودعاً إياهم بهدوء قبل أن يستقل سيارته المركونة ويبتعد عن المنطقة السكنية.ما هي إلا ثوانٍ قليلة من توقفه بعيداً عن المنازل، حتى استهدفت مسيّرة سيارته بصاروخين مباشرين، ليرتقي أحمد ترمس شهيداً في مشهد بطولي عكس سيرته الطيبة كـ"رابط للقرية" وشخصية اجتماعية أفنت حياتها في خدمة بلدة طلوسة.