بولندا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران "فوراً" وتحذر من نزاع مسلح "وشيك"

وأوضح توسك في تصريحات رسمية، أن عمليات إجلاء الرعايا البولنديين قد تصبح "غير ممكنة" خلال ساعات قليلة في حال اندلاع المواجهة، مشيراً إلى أن نذر نزاع مسلح باتت تلوح في الأفق بشكل جدي.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن قد تشرع في شن هجوم على في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وتأتي هذه التطورات على خلفية أزمة "البرنامج النووي الإيراني"، حيث تزعم أن تهدف لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلاً منذ عقود، مؤكدة أن نشاطها النووي مخصص للأغراض السلمية والبحث العلمي فقط.