تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين
الكرملين يحذر من "تصعيد غير مسبوق" ويدعو جميع الأطراف لضبط النفس حيال إيران
دوليات
2026-02-19 | 07:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
288 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
دعا الكرملين الخميس جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" في مواجهة "تصعيد غير مسبوق للتوترات" حيال
إيران
، ومع تكثيف الانتشار العسكري الأميركي في
الخليج
.
وقال المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف
للصحافة "ندعو أصدقاءنا الإيرانيين وجميع أطراف المنطقة إلى ضبط النفس والحذر، وإعطاء الأولوية المطلقة للوسائل السياسية والدبلوماسية في تسوية المشكلات"، معربا عن أسفه "لتصعيد غير مسبوق للتوترات في المنطقة".
وأضاف "نأمل أن تظلّ الوسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات هي السائدة في البحث عن تسوية".
وتُعدّ
إيران
شريكا دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا مهما لروسيا في الشرق الأوسط.
وكانت
الولايات المتحدة
قد حذّرت الأربعاء
طهران
من أنّه سيكون من "الحكمة" التوصّل إلى اتفاق، معتبرة أنّ لديها "أسبابا عدة" لتوجيه ضربة إلى إيران، غداة محادثات بين الطرفين.
من جهته، أكّد رئيس
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
محمد إسلامي
الخميس أنّه لا يمكن لأيّ دولة حرمان طهران من حقّها في تخصيب اليورانيوم.
وعقدت طهران وواشنطن في جنيف الثلاثاء جولة ثانية من المحادثات بوساطة عُمانية، واتّفقتا على مواصلة المناقشات، مع الإقرار بأنّ مواقفهما لا تزال متباعدة.
وكان البلدان قد استأنفا محادثاتهما في 6 شباط/فبراير في عُمان، وهي الأولى منذ حرب حزيران/يونيو التي اندلعت إثر هجوم إسرائيلي على إيران بدعم من الولايات المتحدة التي قصفت منشآت نووية إيرانية.
وتطالب الولايات المتحدة بأن تتخلّى إيران عن التخصيب، مؤكّدة أنّ أيّ اتفاق ينبغي أن يشمل أيضا برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلّحة معادية لإسرائيل.
في المقابل، تؤكّد طهران أنّها ستناقش برنامجها النووي حصرا.
وخلال الأيام الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قوّة بحرية وجوية كبيرة، في انتشار عسكري واسع قد يمهّد لحملة ضربات ضدّ إيران.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
