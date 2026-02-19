الكرملين يحذر من "تصعيد غير مسبوق" ويدعو جميع الأطراف لضبط النفس حيال إيران

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحافة "ندعو أصدقاءنا الإيرانيين وجميع أطراف المنطقة إلى ضبط النفس والحذر، وإعطاء الأولوية المطلقة للوسائل السياسية والدبلوماسية في تسوية المشكلات"، معربا عن أسفه "لتصعيد غير مسبوق للتوترات في المنطقة".وأضاف "نأمل أن تظلّ الوسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات هي السائدة في البحث عن تسوية".وتُعدّ شريكا دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا مهما لروسيا في الشرق الأوسط.وكانت قد حذّرت الأربعاء من أنّه سيكون من "الحكمة" التوصّل إلى اتفاق، معتبرة أنّ لديها "أسبابا عدة" لتوجيه ضربة إلى إيران، غداة محادثات بين الطرفين.من جهته، أكّد رئيس الخميس أنّه لا يمكن لأيّ دولة حرمان طهران من حقّها في تخصيب اليورانيوم.وعقدت طهران وواشنطن في جنيف الثلاثاء جولة ثانية من المحادثات بوساطة عُمانية، واتّفقتا على مواصلة المناقشات، مع الإقرار بأنّ مواقفهما لا تزال متباعدة.وكان البلدان قد استأنفا محادثاتهما في 6 شباط/فبراير في عُمان، وهي الأولى منذ حرب حزيران/يونيو التي اندلعت إثر هجوم إسرائيلي على إيران بدعم من الولايات المتحدة التي قصفت منشآت نووية إيرانية.وتطالب الولايات المتحدة بأن تتخلّى إيران عن التخصيب، مؤكّدة أنّ أيّ اتفاق ينبغي أن يشمل أيضا برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلّحة معادية لإسرائيل.في المقابل، تؤكّد طهران أنّها ستناقش برنامجها النووي حصرا.وخلال الأيام الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قوّة بحرية وجوية كبيرة، في انتشار عسكري واسع قد يمهّد لحملة ضربات ضدّ إيران.