ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين بالإبادة الصهيونية على غزة

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، قولها بأن "حصيلة عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على قطاع ارتفعت إلى 72,069 شهيدا، و171,728 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023".واضافت ان "إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة".وبينت، أن "إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 611، وإجمالي الإصابات إلى 1,630، فيما جرى انتشال 726 جثمانا".