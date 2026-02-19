واشنطن تستضيف الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب

وشارك وفود تمثل أكثر من 40 دولة، إلى جانب عدد من القادة وممثلي المنظمات الدولية.وبحث الاجتماع سبل تعزيز الحوار السياسي، ودعم تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتكثيف في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.ويأتي انعقاد المجلس في ظل تصاعد التوترات في عدة مناطق حول العالم، وسط مساعٍ تقودها لإطلاق منصة دولية دائمة تُعنى بتنسيق جهود السلام وتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف