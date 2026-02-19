ترامب: مجلس السلام خطوة تاريخية والوضع في غزة معقد

وقال إن “معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى مجلس السلام”، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هناك قادة “لا نرغب بمشاركتهم”. وأضاف أن الجهود مستمرة، موضحًا: “لا يزال علينا القيام ببعض الأمور، والوضع في معقد”.وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية العمل المشترك لضمان “مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره”، مؤكدًا أن “لا شيء أهم من تحقيق السلام، وكلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام”.وتأتي تصريحات ترامب في إطار الاجتماع الأول للمجلس، الذي يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لدعم مسارات الحلول السلمية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.