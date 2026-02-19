الصفحة الرئيسية
تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين
ترامب: مجلس السلام خطوة تاريخية والوضع في غزة معقد
دوليات
2026-02-19 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن اجتماع «مجلس السلام» المنعقد اليوم يُعد “الأهم من نوعه”، مشيرًا إلى أن المجلس أُنشئ من أجل ترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار على المستوى الدولي.
وقال
ترامب
إن “معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى مجلس السلام”، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هناك قادة “لا نرغب بمشاركتهم
”. وأضاف أن الجهود مستمرة، موضحًا: “لا يزال علينا القيام ببعض الأمور، والوضع في
غزة
معقد”.
وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية العمل المشترك لضمان “مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره”، مؤكدًا أن “لا شيء أهم من تحقيق السلام، وكلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام”.
وتأتي تصريحات ترامب في إطار الاجتماع الأول للمجلس، الذي يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لدعم مسارات الحلول السلمية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.
