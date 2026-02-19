ترامب: أمامنا 10 أيام حاسمة بشأن مسألة الاتفاق مع إيران

وقال في تصريحات صحفية، انه "أمامنا 10 أيام حاسمة بشأن مسألة الاتفاق مع ".وفي وقت سابق، أكد أن اجتماع «مجلس السلام» المنعقد اليوم يُعد “الأهم من نوعه”، مشيرًا إلى أن المجلس أُنشئ من أجل ترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار على المستوى الدولي.وتابع ترامب إن “معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى مجلس السلام”، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هناك قادة “لا نرغب بمشاركتهم”. وأضاف أن الجهود مستمرة، موضحًا: “لا يزال علينا القيام ببعض الأمور، والوضع في معقد”.وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية العمل المشترك لضمان “مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره”، مؤكدًا أن “لا شيء أهم من تحقيق السلام، وكلفة الحروب أضعاف كلفة تحقيق السلام”.وتأتي تصريحات ترامب في إطار الاجتماع الأول للمجلس، الذي يهدف إلىتوحيد الجهود الدولية لدعم مسارات الحلول السلمية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.