توقيع وثائق مساهمات الدول المالية لقطاع غزة

شهدت العاصمة الأمريكية ، اليوم الخميس، توقيع وثائق مساهمات الدول المالية لقطاع .

وقالت وسائل إعلام دولية، " والقادة المشاركون في اجتماع مجلس السلام يوقعون وثائق مساهمات الدول المالية لقطاع ".

وقال ترامب:، "هذا اليوم واحد من أهم الأيام في مسيرتي المهنية، سنجعل غزة أكثر أمنا وسنساعد القطاع ونعمل على إنجاحه".

وأضاف "سنرسي السلام في غزة بفضل عدد من الأشخاص المؤثرين"، مردفا "قادة العالم قدموا التزامات رائعة بشأن غزة".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "مجلس السلام سيقود الطريق في غزة وسنجعلها مثالا للنجاح والأمان"، مضيفا " سنجعل غزة مزدهرة وسننشر السلام فيها وسنفعل الشيء نفسه في مناطق أخرى"، كاشفا "سنقدم 10 مليارات دولار لغزة عبر مجلس السلام".



وتأتي تصريحات ترامب في إطار الاجتماع الأول لمجلس السلام، الذي يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لدعم مسارات الحلول السلمية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.