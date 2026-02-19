"جيرالد فورد" تبحر نحو الشرق الأوسط

وقالت القناة: "بثت السفينة Ford موقع تواجدها لفترة وجيزة قبالة سواحل يوم الأربعاء أثناء توجهها نحو ".تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات مرت برفقة أربع مدمرات، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة، والتي سبق لها أن نفذت مهام في منطقة البحر .ونقلت القناة كذلك عن موقع FlightRadar24، أن طائرتين من طراز C-2A Greyhound، كانتا تقلعان من حاملة الطائرات في الأشهر الأخيرة، أبلغتا عن موقعهما يوم الأربعاء قبالة سواحل ، على بعد حوالي 230 ميلا (370 كيلومترا) من حاملة الطائرات فورد.وعقدت والولايات المتحدة مفاوضات حول الملف النووي الإيراني يوم الثلاثاء في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية ، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.