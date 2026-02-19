سوريا.. قتيلان باشتباكات مسلحة على بئر نفط

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، بمقتل شخصين وإصابة آخرين نتيجة اشتباكات مسلحة بين عائلتين في بلدة شمال شرق محافظة إثر خلاف على بئر نفط.

وأوضحت الصحيفة أن "الاشتباكات المسلحة بين العائلتين وقعت في بلدة اليعربية الحدودية شمال شرق المحافظة بعد خلاف على بئر نفط".

ووفقا لمصادر محلية، فقد تحولت المشاجرة بين العائلتين إلى معركة واسعة استخدمت فيها الأسلحة المتنوعة.

كما أفادت المصادر بأن قوات الأمن الداخلي هرعت لتعزيز الأمن في المنطقة، بهدف السيطرة على الوضع ووقف المزيد من التصعيد.