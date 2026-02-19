الدنمارك تحتجز سفينة حاويات إيرانية

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للإدارة البحرية الدنماركية: "تم احتجاز سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني كانت راسية في مياه ".وأوضحت الوكالة أن السفينة المحتجزة تحمل اسم "نورا"، وكانت تبحر في البداية تحت علم جزر القمر، لكن سلطات هذا البلد أبلغت الجانب الدنماركي أن سفينة الحاويات هذه غير مدرجة في سجل سفنها.وأكد البيان أن السفينة "ستحتجز إلى أن تثبت دولة العلم للإدارة البحرية الدنماركية أنها مسجلة (في دولة العلم) وحاصلة على الشهادات المطلوبة".وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع السلطات الدنماركية إجراء تفتيش خاص على متن السفينة قبل الإفراج عنها، بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك.