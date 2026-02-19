5 دول خليجية تعهدت بدفع 5 مليارات دولار.. كم جمع "مجلس السلام" لغزة

وجاءت التعهدات خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، أن ستتبرع بمبلغ "متواضع" قدره 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مجلس السلام".وأشار ترامب أثناء فعاليات الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن اليوم الخميس، أن الدول التي تعهدت بالمساهمات المالية هي: قطر، والسعودية، والكويت، والبحرين، وكازاخستان، وأذربيجان، وأوزبكستان، والإمارات، والمغرب.ولفت كذلك إلى أن لتنسيق (أوتشا) يعمل على جمع ملياري دولار إضافية، موضحا أن التزمت باستضافة حملة لجمع التبرعات "ستكون ضخمة جدا".وأوضح ترامب أن (فيفا) يسعى لجمع 75 مليون دولار لإقامة مشاريع في غزة، لافتا إلى أن النرويج أيضا ستستضيف فعالية تابعة لمجلس السلام، لكن النرويج أوضحت أنها لم تنضم إلى المجلس.ولم يشرح ترامب بالضبط كيفية استخدام هذه الأموال، وما إذا كان قد وافق على مساهمة الـ10 مليارات التي أعلن عنها للمجلس.هذا وقال رئيس وزراء قطر ، إن بلاده ستساهم بمليار دولار في عمل المجلس لتحقيق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.وجاءت إجمالي تعهدات الدول الأعضاء كالتالي: الولايات المتحدة 10 مليارات، الإمارات العربية المتحدة 1.2 مليار، قطر 1 مليار، والسعودية 1 مليار، والكويت 1 مليار، أما بخصوص كازاخستان فمبلغ غير معلن وأذربيجان، ، ، وأوزبكستان جزء من الـ 7 مليارات.