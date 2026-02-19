إيران تقرر تبادل السفراء مع مصر

ونقلت عن تصريحات لفردوسي بأن العلاقات بين ومصر دخلت مرحلة متقدمة ومتنامية، وأن قرار تبادل السفراء بين البلدين قد تم اتخاذه بشكل نهائي، لافتا إلى أنه تعيينه سفيرا "دليل على هذا القرار".وِشدد على أن "الإرادة السياسية متوفرة تماما على مستوى قيادة البلدين، وأن المسألة الوحيدة المتبقية هي الاتفاق على موعد الإعلان الرسمي".ونوه بأن "هناك مكالمات هاتفية شبه أسبوعية بين وزيري خارجية إيران ومصر للتشاور والتنسيق، وفي المجمل، تقاربت حوالي 70% من وجهات نظر البلدين بشأن القضايا الإقليمية".وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى "الجذور التاريخية والحضارية العميقة للعلاقات بين والقاهرة"، قائلا إن العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين أعمق وأوسع من العلاقات مع العديد من الدول الأخرى، وأنه في السنوات الأخيرة، بذل قادة البلدين جهودا كبيرة لتطوير العلاقات.