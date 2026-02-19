الصفحة الرئيسية
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
تنظيم "داعش" يتبنى هجوما مسلحا في سوريا
دوليات
2026-02-19 | 17:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
303 شوهد
أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر شرق
سوريا
.
سوريا
.
وقال التنظيم عبر وكالة "أعماق" التابعة له، إنه نفذ الهجوم يوم الأربعاء في بلدة راغب بمحافظة
دير الزور
.
دير الزور
.
وأكد مصدر أمني سوري أن العنصرين المستهدفين شقيقان.
وهذا الهجوم هو الرابع الذي يعلن التنظيم مسؤوليته عنه ضد القوات الحكومية السورية بعد هجوم في
صحراء
السويداء في جنوب
سوريا
في مايو، وهجومين على دوريات أمنية في حلب وإدلب في
ديسمبر
2025.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سوريا
داعش
دير الزور
ديسمبر
الزور
سورية
صحراء
خطوة واحدة امام ترامب قبل ضرب إيران
02:38 | 2026-02-20
زلزال وهمي يضرب الهواتف في تركيا
02:29 | 2026-02-20
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
17:55 | 2026-02-19
17:55 | 2026-02-19
ترامب يعلن: أخذنا 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي
16:55 | 2026-02-19
16:55 | 2026-02-19
إيران تقرر تبادل السفراء مع مصر
16:30 | 2026-02-19
"واشنطن بوست": إدارة ترامب مستعدة لشن هجوم على إيران
16:05 | 2026-02-19
16:05 | 2026-02-19
