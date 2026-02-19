ترامب يعلن: أخذنا 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي

أعلن الرئيس الأمريكي ، عن حصول بلاده على 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي.

وقال في تصريحات صحافية، "لولا الرسوم لكانت بلادنا حاليا في ورطة كبيرة".

وأضاف "أريد إجبار الناخبين على إبراز هوياتهم والديمقراطيون يرفضون ذلك لأنهم يريدون تزوير الانتخابات".

ولفت ترامب "أخذنا 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي"، مضيفا "لدينا علاقة ممتازة مع فنزويلا ونساعدها بشكل كبير في شؤون".

وفي الثالث من كانون الثاني الماضي، شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى .