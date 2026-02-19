رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم

بعثت ، رسالة الى ، مؤكدة انها سترد بحزم إذا تعرضت لعدوان عسكري.

وجاء في الرسالة الإيرانية، "لا ينبغي اعتبار التصريح العدائي من رئيس ضدنا مجرد كلام"، معتبرة أن "تصريحات ترمب مؤشرا على خطر حقيقي لعدوان عسكري ستكون عواقبه كارثية على المنطقة".

وأضافت "إذا تعاملت بجدية وحسن نية في المفاوضات مثلنا يمكن التوصل إلى حل دائم"، داعية الى "استخدام سلطته لإيقاف فورا عن تهديداتها غير المشروعة".

وشددت الرسالة الإيرانية على مجلس الأمن والأمين العام "التحرك فورا لمنع أي مواجهة ستكون عواقبها وخيمة"، مضيفة "إذا تعرضنا لعدوان عسكري سنرد بحزم وتناسب بموجب حقنا الأصيل في ".