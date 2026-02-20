خطوة واحدة امام ترامب قبل ضرب إيران

وبحسب تقرير لصحيفة فإنّ التعزيزات العسكرية التي حشدتها خلال الأسابيع الماضية تنتظر وصول هذه القطع البحرية، بعدما صدرت أوامر بنقلها من البحر إلى الشرق الأوسط.وكانت الحاملة والسفن المرافقة لها قد اقتربت، الخميس، من مضيق ، مما يعني أنّ أي عمل عسكري قد يصبح ممكناً خلال أيام فور وصولها.في موازاة ذلك، عقد كبار مستشاري للرئيس اجتماعاً في بالبيت الأبيض لبحث التطورات، وأشار مسؤول مطلع إلى أن "القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة ستبلغ جاهزيتها الكاملة بحلول منتصف آذار، مع بقاء قرار تنفيذ ضربة عسكرية غير محسوم حتى الآن".وتأتي هذه التحركات العسكرية بالتزامن مع مفاوضات جارية بين وطهران، وسط مؤشرات على تعثّر التقدّم بما يكفي لتفادي مواجهة محتملة. وقد جدّد تهديده لإيران مانحاً مهلة لا تتجاوز 15 يوماً للتوصل إلى "اتفاق مجدٍ"، وإلّا ستواجه "عواقب سيئة".في المقابل، أكدت تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، وحذّرت في رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ، من أنها سترد "بحزم وبشكل متناسب" على أي هجوم، معتبرة أن القواعد والمنشآت والأصول الأميركية في المنطقة ستصبح أهدافاً مشروعة إذا تعرضت لعدوان.