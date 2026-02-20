Alsumaria Tv
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
استعدادات عسكرية وتحضيرات دفاعية.. إيران تترقب أي مواجهة محتملة

دوليات

2026-02-20 | 02:43
استعدادات عسكرية وتحضيرات دفاعية.. إيران تترقب أي مواجهة محتملة
261 شوهد



السومرية نيوز - دولي

تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وفي المقابل اتخذت إيران عدة خطوات لإظهار جاهزيتها للحرب.



‎وعقد المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون محادثات غير مباشرة في جنيف لمدة ثلاث س
اعات ونصف، يوم الثلاثاء، لكنها انتهت دون التوصل إلى حل واضح.

‎وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الجانبين اتفقا على مجموعة من "المبادئ التوجيهية"، لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال إن الإيرانيين لم يعترفوا بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

وعلى الرغم من استمرار المحادثات، فقد تم إبلاغ البيت الأبيض بأن الجيش الأمريكي قد يكون جاهزا لشن هجوم بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بعد حشد القوات الجوية والبحرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، وفقا لما طالعته "العين الإخبارية" في شبكة "سي إن إن".
‎وفي ظل التهديد بالحرب،
أمضت إيران الأشهر الأخيرة في إصلاح منشآت صواريخ رئيسية وقواعد جوية متضررة بشدة، مع مواصلة إخفاء برنامجها النووي.

وقد عينت إيران محاربين قدامى في أجهزة أمنها القومي، وأجرت مناورات بحرية، وشنت حملة قمع مكثفة ضد المعارضة الداخلية.

خلال الصراع الذي استمر 12 يوما، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الإسرائيلية، بينما قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية "تم تدميرها بالكامل" بحسب ترامب.

وقد فشلت الدول الغربية مرارا في إقناع إيران بالتخلي برنامجها الصاروخي، الذي تعتبره طهران ركيزة أساسية لقوتها العسكرية وحقا من حقوقها في الدفاع عن النفس.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
روسيا تؤكد دعم مسار التفاوض واحترام حقوق إيران المشروعة
06:57 | 2026-02-20
ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الخارقة
06:17 | 2026-02-20
إيران: قادرون على إغراق حاملة الطائرات الأميركية
05:44 | 2026-02-20
واشنطن: استبدال النظام الإيراني ضروري
05:18 | 2026-02-20
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
03:19 | 2026-02-20
خطوة واحدة امام ترامب قبل ضرب إيران
02:38 | 2026-02-20

