استعدادات عسكرية وتحضيرات دفاعية.. إيران تترقب أي مواجهة محتملة

‎وعقد المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون محادثات غير مباشرة في جنيف لمدة ثلاث ساعات ونصف، يوم الثلاثاء، لكنها انتهت دون التوصل إلى حل واضح.‎وصرح بأن الجانبين اتفقا على مجموعة من "المبادئ التوجيهية"، لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال إن الإيرانيين لم يعترفوا بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعها .وعلى الرغم من استمرار المحادثات، فقد تم إبلاغ بأن قد يكون جاهزا لشن هجوم بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بعد حشد والبحرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، وفقا لما طالعته "العين الإخبارية" في شبكة "سي إن إن".‎وفي ظل التهديد بالحرب،أمضت الأشهر الأخيرة في إصلاح منشآت صواريخ رئيسية وقواعد جوية متضررة بشدة، مع مواصلة إخفاء برنامجها النووي.وقد عينت إيران محاربين قدامى في أجهزة أمنها القومي، وأجرت مناورات بحرية، وشنت حملة قمع مكثفة ضد المعارضة الداخلية.خلال الصراع الذي استمر 12 يوما، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الإسرائيلية، بينما قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية "تم تدميرها بالكامل" بحسب .وقد فشلت الدول الغربية مرارا في إقناع إيران بالتخلي برنامجها الصاروخي، الذي تعتبره ركيزة أساسية لقوتها العسكرية وحقا من حقوقها في .