واشنطن: استبدال النظام الإيراني ضروري

وأعرب السيناتور الأمريكي غراهام عقب لقائه بولي السعودي في ، عن إعجابه برؤيته الإقليمية، معتبرا أن هي "مفتاح الأحجية" للمنطقة.وقال غراهام في تدوينة مطولة على "إكس": "اختتمت اجتماعا مثمرا مع ، الذي أعجبت برؤيته لبلاده والمنطقة على مدار خمس سنوات. لا شك في التزامه برؤية 2030، بما فيها التكامل الإقليمي، وأتمنى حوارا سعوديا إماراتيا حول والسودان".وأضاف أن يتعامل مع تداعيات 7 أكتوبر والخسائر في ، لكنه يقدم رؤية فريدة تجمع " المحافظ مع فرص اقتصادية هائلة"، ليس للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط والعالم".وقال: "هو أول زعيم عربي يركز على التمكين الاقتصادي إلى جانب الدين، مما يرسم مستقبل الأجيال".وشدد غراهام على أن دور السعودية "مفتاح الأحجية" للمنطقة، مشددا على أنه "لتحقيق الرؤية، يجب استبعاد قوى الظلام مثل . استبدال النظام الإيراني بالشعب سيفتح مسارا للتطبيع ومستقبل مشرق".وختم: "بن سلمان يؤمن بحل كريم للفلسطينيين، مع تقارب عسكري واقتصادي أمريكي سعودي. إذا حانت لحظة تغيير إيران، فلنتحرك بحزم لتحول جذري في الشرق الأوسط".