إيران: قادرون على إغراق حاملة الطائرات الأميركية

‎وأضاف حيات مقدم في مقابلة مع موقع "مرصد ": "ليس مستبعداً في حال اندلاع حرب أن تُغرق حاملة أميركية أو يُؤسر جنودها، ويمكننا إلحاق الأذى بجميع القوات الأميركية، جندياً كان أم جنرالا، وقد ترون في لحظة ما أن قصر نفسه قد تعرض للإصابة".‎ورغمهذه التصريحات، شدد المسؤول الإيراني على أن إيران لا تسعى لبدء الحرب، وأن سياستها الدفاعية قائمة على الرد الحاسم في حال الهجوم. وأكد أن لا تمتلك قدرة دفاعية فعالة أمام صواريخ إيران الباليستية، وأن العسكرية الأميركية أمام الصواريخ الإيرانية "سقطت في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما".وفيما يخص المفاوضات النووية بين وواشنطن، أشار اللواء حيات مقدم إلى استمرار المحادثات غير المباشرة بوساطة ، مؤكداً أن إيران لن تقبل بشرط "صفر تخصيب" لليورانيوم، وأن البرنامج النووي الإيراني يركز على الاستخدامات السلمية والطبية، وليس على إنتاج أسلحة نووية.‎وأوضح حيات مقدم أن طهران تولي أهمية للتفاوض الدبلوماسي، لكنها لا تثق بالجانب الأميركي، مشيراً إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيكون موضع شك في التزام به، وأن الأولوية الإيرانية تبقى تعزيز الجاهزية الدفاعية ومواجهة أي تهديدات محتملة.