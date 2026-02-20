الصفحة الرئيسية
LIVE
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
إيران: قادرون على إغراق حاملة الطائرات الأميركية
دوليات
2026-02-20 | 05:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
420 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
اكد اللواء أمير حيات مقدم، عضو لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان الإيراني
والقائد السابق في الحرس الثوري، إن
إيران
"تمتلك قدرة كاملة على مواجهة أي تهديد عسكري أميركي"، مشيراً إلى أن "أي تصعيد محتمل قد يشمل إغراق حاملة طائرات أو استهداف قواعد أميركية في المنطقة".
وأضاف حيات مقدم في مقابلة مع موقع "مرصد
إيران
": "ليس مستبعداً في حال اندلاع حرب أن تُغرق حاملة أميركية أو يُؤسر جنودها، ويمكننا إلحاق الأذى بجميع القوات الأميركية، جندياً كان أم جنرالا، وقد ترون في لحظة ما أن قصر
ترامب
نفسه قد تعرض للإصابة".
ورغم
هذه التصريحات، شدد المسؤول الإيراني على أن إيران لا تسعى لبدء الحرب، وأن سياستها الدفاعية قائمة على الرد الحاسم في حال الهجوم. وأكد أن
الولايات المتحدة
لا تمتلك قدرة دفاعية فعالة أمام صواريخ إيران الباليستية، وأن
الهيبة
العسكرية الأميركية أمام الصواريخ الإيرانية "سقطت في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما".
وفيما يخص المفاوضات النووية بين
طهران
وواشنطن، أشار اللواء حيات مقدم إلى استمرار المحادثات غير المباشرة بوساطة
سلطنة عمان
، مؤكداً أن إيران لن تقبل بشرط "صفر تخصيب" لليورانيوم، وأن البرنامج النووي الإيراني يركز على الاستخدامات السلمية والطبية، وليس على إنتاج أسلحة نووية.
وأوضح حيات مقدم أن طهران تولي أهمي
ة للتفاوض الدبلوماسي، لكنها لا تثق بالجانب الأميركي، مشيراً إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيكون موضع شك في التزام
واشنطن
به، وأن الأولوية الإيرانية تبقى تعزيز الجاهزية الدفاعية ومواجهة أي تهديدات محتملة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السيد الخامنئي ردا على ترامب: الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها
05:12 | 2026-02-17
كوشنر وويتكوف يزوران حاملة الطائرات في بحر العرب
12:53 | 2026-02-07
مقاتلة أمريكية تغادر حاملة الطائرات لينكولن.. هذا السبب
11:37 | 2026-01-30
حاملة الطائرات لينكولن تنتقل إلى الشرق الأوسط
18:31 | 2026-01-14
ايران
امريكا
ترامب
البرلمان الإيراني
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
الأمن القومي
سومرية نيوز
سلطنة عمان
لجنة الأمن
السومرية
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
دوليات
45.96%
01:52 | 2026-02-19
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
01:52 | 2026-02-19
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
اقتصاد
28.85%
03:00 | 2026-02-19
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
03:00 | 2026-02-19
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
محليات
14.25%
12:56 | 2026-02-18
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
12:56 | 2026-02-18
اعيدوا المدافئ.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة بدءا من الغد
محليات
10.95%
12:23 | 2026-02-18
اعيدوا المدافئ.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة بدءا من الغد
12:23 | 2026-02-18
روسيا تؤكد دعم مسار التفاوض واحترام حقوق إيران المشروعة
06:57 | 2026-02-20
ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الخارقة
06:17 | 2026-02-20
واشنطن: استبدال النظام الإيراني ضروري
05:18 | 2026-02-20
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
03:19 | 2026-02-20
استعدادات عسكرية وتحضيرات دفاعية.. إيران تترقب أي مواجهة محتملة
02:43 | 2026-02-20
خطوة واحدة امام ترامب قبل ضرب إيران
02:38 | 2026-02-20
