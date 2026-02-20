ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الخارقة

جاء الإعلان عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، حيث طلب من وزير الحرب بيت هيغسيث وباقي الجهات "بدء عملية تحديد ونشر" أي ملفات ذات صلة، بما في ذلك الظواهر الجوية المجهولة والمعلومات المتعلقة بها.وكتب ترامب: "استناداً إلى الاهتمام الهائل الذي تم إبداؤه، سأوجه وزير الحرب، والوزارات والوكالات المعنية الأخرى، لبدء عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالكائنات الفضائية والحياة خارج كوكب الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والأجسام الطائرة المجهولة، وجميع المعلومات الأخرى المرتبطة بهذه القضايا المعقدة للغاية، لكنها مثيرة للاهتمام ومهمة للغاية. ".ويأتي هذا بعد تصريحات الرئيس الأسبق أوباما في مقابلة بودكاست، أدلى بها قبل أيام، اعترف فيها بوجود كائنات فضائية إحصائيا بسبب اتساع الكون، لكنه نفى رؤية أدلة على اتصال بشري بها. رد ترامب قائلا إن أوباما "ارتكب خطأ كبيرا" بكشف معلومات مصنفة، ووعد بـ"إخراجه من هذا المأزق".