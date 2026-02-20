Alsumaria Tv
مدمرة أمريكية تدخل البحر الأبيض المتوسط

دوليات

2026-02-20 | 09:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مدمرة أمريكية تدخل البحر الأبيض المتوسط
201 شوهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان"، التابعة لمجموعة ضاربة تضم حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" وصلت إلى الشرق الأوسط.


وكتب موقع عبري أن القوات البحرية الأمريكية تكثف استعداداتها لتنفيذ هجوم وشيك على إيران، وسط حراك غير مسبوق على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تبحر منذ أيام قبالة السواحل الإيرانية.

وذكر أنه في الوقت الذي ينتظر فيه وصول حاملة الطائرات الثانية "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، يواصل الفنيون على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" أعمال الصيانة والتجهيز للطائرات المقاتلة والأنظمة الدفاعية تحضيرا للعملية المرتقبة.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية صباح اليوم عن عبور حاملة الطائرات جيرالد فورد مضيق جبل طارق ودخولها البحر الأبيض المتوسط، في طريقها للانضمام إلى القوات الأمريكية للمساعدة في الهجوم والدفاع ضد أي رد إيراني محتمل.

وأفاد معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، الذي يرصد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، بأن المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان" (DDG-72)، التابعة لمجموعة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، أرسلت إشارات في مضيق جبل طارق، وهي الآن بصدد دخول البحر الأبيض المتوسط.


وستنضم بذلك إلى القوة الضخمة التي حشدتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي الأكبر منذ حرب العراق عام 2003، بتكلفة باهظة.

وتظهر صور حديثة صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية وتيرة النشاط المتسارعة على متن حاملة الطائرات "لينكولن"، حيث يستغل الطواقم الفنية الوقت المتبقي لإجراء التدريبات النهائية والتأكد من جاهزية كافة المعدات والأنظمة للهجوم المتوقع.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
