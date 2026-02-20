مدمرة أمريكية تدخل البحر الأبيض المتوسط

وكتب موقع عبري أن القوات تكثف استعداداتها لتنفيذ هجوم وشيك على ، وسط حراك غير مسبوق على متن حاملة الطائرات أبراهام التي تبحر منذ أيام قبالة السواحل الإيرانية.وذكر أنه في الوقت الذي ينتظر فيه وصول حاملة الطائرات الثانية " " إلى الشرق الأوسط، يواصل الفنيون على متن حاملة الطائرات "يو أبراهام لينكولن" أعمال الصيانة والتجهيز للطائرات المقاتلة والأنظمة الدفاعية تحضيرا للعملية المرتقبة.وكشفت تقارير إعلامية عبرية صباح اليوم عن عبور حاملة الطائرات فورد مضيق ودخولها ، في طريقها للانضمام إلى القوات الأمريكية للمساعدة في الهجوم والدفاع ضد أي رد إيراني محتمل.وأفاد معهد (INSS)، الذي يرصد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، بأن المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماهان" (DDG-72)، التابعة لمجموعة حاملة الطائرات " فورد"، أرسلت إشارات في مضيق جبل طارق، وهي الآن بصدد دخول المتوسط.وستنضم بذلك إلى القوة الضخمة التي حشدتها في الشرق الأوسط، وهي الأكبر منذ حرب عام 2003، بتكلفة باهظة.وتظهر صور حديثة صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية وتيرة النشاط المتسارعة على متن حاملة الطائرات "لينكولن"، حيث يستغل الطواقم الفنية الوقت المتبقي لإجراء التدريبات النهائية والتأكد من جاهزية كافة المعدات والأنظمة للهجوم المتوقع.