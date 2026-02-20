غارة اسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيرانا مسيرا شنّ غارات على مخيم جنوبي ".ويشنّ الكيان الصهيوني، بين الحين والآخر، غاراتٍ جويةً على مناطقَ سكنيةٍ جنوبَ لبنان.