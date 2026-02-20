زلزال يهز شرق أفغانستان

PasteCancelوأفادت مراكز رصد الزلازل الدولية بأن الزلزال بلغت قوته ما بين 5.5 و5.8 درجات على مقياس ريختر، ووقع في نطاق السلسلة االهزة في مناطق واسعة، من بينها ولايتا وبغلان.وأشارت التقارير إلى أن مركز الهزة يبعد أكثر من 100 كيلومتر عن بعض المدن الرئيسة في المنطقة، فيما لم تُسجّل حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.وتواصل الجهات المعنية متابعة التطورات الميدانية، في وقت تشهد فيه المناطق الجبلية الأفغانية نشاطًا زلزاليًا متكررًا نتيجة طبيعتها الجيولوجية.