مسؤولون أمريكيون: التخطيط لعمل عسكري ضد إيران بلغ مراحل متقدمة

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن "التخطيط لعمل عسكري ضد بلغ مراحل متقدمة للغاية".وأضافوا أن "خيارات العمل العسكري ضد إيران تتراوح بين استهداف أفراد والسعي لتغيير النظام في إيران".