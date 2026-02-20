ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخز"

وقال في تصريحات صحفية، انه "لدي خطة بديلة بعد قرار بشأن الرسوم ".وتابع، ان "قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية مخز".وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، حكمًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيسالأمريكي .وقالت المحكمة إنها "أصدرت حكمًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون اتحادي مخصص لحالات الطوارئ".