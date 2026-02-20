رغم قرار المحكمة العليا.. ترامب: الرسوم الجمركية ستبقى

وقال تعليقا على قرار بشأن التعريفات : إن" الرسوم الجمركية ستبقى قائمة، وسنستمر في فرضها"، مضيفا: "أشعر بالخجل من بعض أعضاء المحكمة".وتابع أن" المحكمة تأثرت بالمصالح الأجنبية، وان الدول الأخرى سعيدة للغاية لكنها لن تفرح كثيرا".وأكد أن "قرار المحكمة العليا حول الرسوم الجمركية فظيع للغاية، ولدينا خيارات بديلة بعد قرار المحكمة العليا بخصوص الرسوم الجمركية".وتابع ترامب: "سنستخدم الآن بدائل أخرى عن الرسوم الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا".وكانت قد قضت المحكمة العليا في ، اليوم الجمعة، بعدم قانونية التعريفات الجمركية العالمية التي كان قد فرضها الرئيس الأميركي ، معتبرةً أنها لا تستند إلى أساس قانوني صحيح بموجب الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس.