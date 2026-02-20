ضربة قضائية لترامب تشعل وول ستريت.. أسهم التجزئة تقفز بعد إلغاء التعريفات

وسجل سهم Nike Inc. مكاسب ملحوظة، إلى جانب صعود أسهم Target Corp.، في موجة شراء واسعة شملت قطاع التجزئة. كما ارتفع سهم Victoria’s Secret & Co. بنسبة 5.6%، وقفز سهم Dollar Tree Inc. بنحو 4%، فيما صعد سهم Abercrombie & Fitch Co. بنسبة 5.5%.وامتدت المكاسب إلى Lululemon Athletica Inc. وDick’s Sporting Goods Inc.، في إشارة إلى تفاؤل المستثمرين بتراجع الضغوط على هوامش الأرباح.وأكدت المحكمة في قرارها أن تجاوز صلاحياته الدستورية عند لجوئه إلى الفيدرالي لفرض تعريفات «متبادلة» على واردات من مختلف دول العالم، إضافة إلى رسوم مستهدفة قالت إدارته إنها تهدف إلى الحد من تهريب مادة الفنتانيل.وكانت هذه الرسوم قد حمّلت شركات التجزئة والأزياء أعباء إضافية، نظراً لاعتمادها الكبير على سلاسل التوريد في ، ولا سيما وفيتنام، ما انعكس سلباً على التكاليف التشغيلية وهوامش الربح خلال الفترات الماضية.ويرى محللون أن القرار القضائي قد يفتح الباب أمام إعادة تسعير واسعة لأسهم القطاع، في حال انعكس إلغاء الرسوم على تحسن فعلي في كلفة الاستيراد واستقرار سلاسل الإمداد.