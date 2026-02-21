"نيويورك تايمز": رصد عشرات الطائرات الأمريكية في قاعدة بالأردن

وذكرت الصحيفة أن "صورا التقطت يوم الجمعة تظهر أكثر من 60 طائرة هجومية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المعتاد".كما تشير بيانات تتبع الرحلات الجوية إلى هبوط ما لا يقل عن 68 طائرة نقل في القاعدة منذ 15 شباط.وتحدثت " تايمز" عن احتمالية وجود طائرات مقاتلة إضافية في الحظائر.وأضافت أن "صور الأقمار الصناعية تظهر طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وهي طائرات أحدث بكثير من تلك المتمركزة عادة في القاعدة".كما رصدت الصحيفة أيضا عددا من الطائرات المسيرة والمروحيات، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي جديدة.وقال مسؤولون أردنيون للصحيفة إن "الطائرات والمعدات الأمريكية كانت متمركزة في القاعدة كجزء من اتفاقية دفاعية مع ".وأعلنت وكالة "رويترز"، نقلا عن تحليل صور الأقمار الصناعية، في 10 شباط أنه تم رصد حشد للطائرات في شباط، وخاصة في قاعدة العديد الأمريكية في وموفق السلطي في .