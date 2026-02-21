الجيش الامريكي يقصف سفينة بالمحيط الهادي (فيديو)

وقال الجيش إنه قصف سفينة في ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال.واتهم الجيش في منشور على منصة إكس السفينة بانها كانت "تشارك في عمليات تهريب مخدرات".وتشيد بنجاحها في تدمير سفن يشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة.