وقال ترمب في منشور على منصته ⁠"تروث سوشيال": "يشرفني ⁠أن أعلن أنني وقعت للتو -من ⁠المكتب البيضوي- على ⁠فرض رسوم ⁠جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع ‌البلدان، والتي ستدخل حيز التنفيذ ‌على ‌الفور تقريبا".وكما اعلن ايضا انهاء بعض الإجراءات ، التي قامت بالغائها، وجاء في الأمر التنفيذي أنه "في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادرة بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول، ولن يتم تحصيلها في أقرب وقت ممكن".وأوضح الأمر التنفيذي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% سيدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 150 يوما.لكن ترمب هذه المرة استند إلى قانون مختلف يمنحه صلاحية فرض قيود تجارية لمعالجة عجز كبير في ميزان المدفوعات، فيما شمل القرار إعفاءات لسلع أساسية مثل بعض المعادن والطاقة والأدوية والمنتجات المشمولة باتفاقيات تجارة حرة.وسبق لترامب ان اعلن الى خيارات بديلة لاستمرار الرسوم الجمركية التي الغتها المحكمة العليا.