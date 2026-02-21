موقف أمريكي يدعم استيلاء اسرائيل على اراضٍ عراقية لغاية الفرات

وخلال مقابلة اجراءها الاعلامي الامريكي معه، وجه له سؤالا يتعلق باراء سابقة له تتطابق مع نص في سفر التكوين ينص على وعد الهي لابراهيم بارض بين النهرين من النيل الى ، حيث سأله المقدم ما اذا كان هذا النص يمنح حقا الهيا لاسرائيل في مساحات واسعة تشمل فلسطين واجزاء من الاردن وسوريا ولبنان والعراق والسعودية ومصر، فجاء رد هاكابي انه: "لا مانع وسيكون جيدا اذا اخذوا كل ذلك".اعتبرت الاوساط السياسية والشعبية في العالم العربي ان هذا التصريح لا يمثل تصريحا عابرا بل موقفا رسميا امريكيا، على الرغم من محاولة السفير الامريكي تخفيف التصريح لاحقا والاستدراك بان هذا ليس ما نتحدث عنه اليوم، وان اسرائيل لا تسعى للسيطرة على كامل الاراضي المذكورة في النصوص الديني بل الاحتفاظ بالمناطق التي تعيش فيها حاليا، الا ان هذا الاستدراك كان غير مقنع بالنسبة لمنتقديه.