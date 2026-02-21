واشنطن تحذر من "سقوط" خامنئي: لا يضمن استقرار إيران

وأضاف مسؤول في أن "نهج الرئيس الأميركي يقوم أساسا على السعي إلى الدبلوماسية وإبرام اتفاق قبل إلى خيارات أخرى".وفي السياق ذاته، قال مسؤولون إن "أي اتفاق يقتصر على الأنشطة النووية الإيرانية فقط قد يُعد مكسبا لـطهران، في إشارة إلى مخاوف داخل من أن يؤدي اتفاق محدود النطاق إلى تعزيز موقف دون معالجة ملفات أخرى".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة " تايمز" الأميركية، بأن مسؤولي "البنتاغون" يعملون على نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد الأميركية، وذلك تحسبا لأي ضربة على إيران.وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن "القوات الأميركية في المنطقة قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا كانت الولايات المتحدة هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات ضد إيران".وأضافت الصحيفة أن "مئات الجنود قد نُقلوا من قاعدة العديد في قطر، كما كانت هناك عمليات إجلاء في مجموعة القواعد الأميركية في ".وشوهدت حاملة الطائرات الأميركية " " الأكبر في العالم وهي تدخل ، في ظل تكثيف الانتشار العسكري بأمر من الرئيس الأميركي ، ما يُنذر باحتمال شن ضربة على إيران.