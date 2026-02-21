عضو بالأزهر يفجر مفاجئة بحرمة تفتيش هواتف الأبناء فوق 17 عاماً

وجاءت تصريحات جمعة في رداً على سؤال فتاة حول مشروعية مراقبة الآباء لهواتف الأبناء لحمايتهم من مخاطر " "، حيث استند في إجابته إلى النص القرآني الصريح "ولا تجسسوا"، مؤكداً أن هذا النهي الإلهي عام ويشمل كافة العلاقات الإنسانية بما فيها المحيط الأسري.ووضع جمعة فاصلاً زمنياً لمرحلة الرقابة الأبوية، مشيراً إلى "عدة نقاط منها كسر حاجز الخصوصية حيث أوضح أن الأبناء بمجرد تجاوزهم سن الـ17 عاماً، يدخلون مرحلة الوعي والمسؤولية الشخصية، وبالتالي لا يجوز شرعاً انتهاك خصوصيتهم أو تفتيش هواتفهم".وقال إن "الخوف لا يبرر التجسس"، مؤكداً أن "خوف الآباء الطبيعي على أبنائهم "مفهوم ومقدر"، لكنه لا يمنحهم مبرراً شرعياً لسلوك طرق التجسس والشك".وشدد على أن "التربية السليمة تُبنى عبر جسور الثقة والحوار المفتوح، وليس عبر التفتيش الذي يهدم الشخصية".ولم يتوقف الأمر عند الأبناء، بل امتدت الفتوى لتشمل العلاقة بين الزوجين، حيث أكد جمعة أن تجسس الزوج على زوجته أو العكس هو سلوك مرفوض شرعاً، ويهدم "المودة والرحمة" ويقوض استقرار البيت.ووجه جمعة رسالة موازية للأبناء، مطالباً إياهم بـ"الشفافية المطلقة" والصدق مع أسرهم، مؤكداً أن المصارحة هي الضمانة الوحيدة التي تحمي الأبناء وتغني الآباء عن التفكير في مراقبتهم، لضمان علاقة صحية داخل نسيج المجتمع.