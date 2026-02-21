الصفحة الرئيسية
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
"عرض لا يمكن رفضه" أو "الضربة القاضية": ترامب يضع طهران أمام خيارات النهاية
دوليات
2026-02-21 | 02:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
342 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله، إنه "إذا أراد الإيرانيون منع هجوم فعليهم تقديم عرض لا يمكننا رفضه"، مشيرا إلى أن
الرئيس دونالد ترامب
لم يقرر بعد توجيه ضربة.
وأفاد "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، بأن "
إدارة ترامب
مستعدة للنظر في مقترح إيراني يسمح لإيران بتخصيب نووي "رمزي"، بشرط ألا يترك أي مسار محتمل للوصول إلى سلاح نووي".
وقال المسؤول الأمريكي الرفيع، إنه "سيكون الرئيس
ترامب
مستعدا لقبول اتفاق يكون جوهريا ويمكنه تسويقه سياسيا في الداخل"، مضيفا أنه "إذا أراد الإيرانيون منع هجوم، فعليهم تقديم عرض لا يمكننا رفضه. الإيرانيون يواصلون تفويت الفرصة. إذا لعبوا ألعابا، فلن يكون هناك الكثير من الصبر".
وبحسب الموقع، فإن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن "سقف التوقعات للمقترح النووي الإيراني المرتقب مرتفع جدا، لأن الخطة يجب أن تقنع العديد من المتشككين داخل إدارة ترامب وفي المنطقة".
في غضون ذلك، كشف "أكسيوس"، أن "بعض مستشاري ترامب نصحوه بالتحلي بالصبر، معتبرين أنه كلما مر الوقت وزاد الحشد العسكري الأمريكي، ازدادت أوراق الضغط لدى ترامب تباعا".
ونقل الموقع عن أحد كبار مستشاري ترامب قوله إن "الرئيس لم يقرر بعد توجيه ضربة.. قد لا يفعل ذلك أبدا. قد يستيقظ غدا ويقول: انتهى الأمر"، وأضاف المستشار أن
وزارة الدفاع
(البنتاغون) عرضت على ترامب العديد من الخيارات.
وقال: "لديهم خيار لكل سيناريو. أحد السيناريوهات يقضي على آية الله وابنه والملالي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى
علي خامنئي
وابنه مجتبى، الذي ينظر إليه كخليفة محتمل. "لا أحد يعلم ما الذي سيختاره الرئيس. لا أعتقد أنه يعلم هو نفسه".
وأكد مصدر ثان، وفق الموقع، أن "خطة لاغتيال
خامنئي
وابنه طرحت على ترامب قبل عدة أسابيع.
وقال مستشار بارز آخر لترامب: "ترامب يبقي خياراته مفتوحة. قد يقرر شن هجوم في أي لحظة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب يقول ان طهران تواصلت وتريد التفاوض لكنه يدرس "خيارات قوية"
00:47 | 2026-01-12
المالكي يرد على تصريحات ترامب: "مستمر بالعمل حتى النهاية"
05:36 | 2026-01-28
"الجيش الإسرائيلي": لا نعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران
15:41 | 2026-01-25
ترامب يتحدث عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب المالكي
15:02 | 2026-01-27
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
43.58%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
دوليات
32.24%
03:19 | 2026-02-20
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
03:19 | 2026-02-20
أعراض اذا شعرت بها عليك مراجعة الطبيب فورا
منوعات
14.12%
11:43 | 2026-02-19
أعراض اذا شعرت بها عليك مراجعة الطبيب فورا
11:43 | 2026-02-19
هزة أرضية داخل حدود العراق
محليات
10.05%
05:28 | 2026-02-20
هزة أرضية داخل حدود العراق
05:28 | 2026-02-20
