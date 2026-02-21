"عرض لا يمكن رفضه" أو "الضربة القاضية": ترامب يضع طهران أمام خيارات النهاية

وأفاد "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، بأن " مستعدة للنظر في مقترح إيراني يسمح لإيران بتخصيب نووي "رمزي"، بشرط ألا يترك أي مسار محتمل للوصول إلى سلاح نووي".وقال المسؤول الأمريكي الرفيع، إنه "سيكون الرئيس مستعدا لقبول اتفاق يكون جوهريا ويمكنه تسويقه سياسيا في الداخل"، مضيفا أنه "إذا أراد الإيرانيون منع هجوم، فعليهم تقديم عرض لا يمكننا رفضه. الإيرانيون يواصلون تفويت الفرصة. إذا لعبوا ألعابا، فلن يكون هناك الكثير من الصبر".وبحسب الموقع، فإن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن "سقف التوقعات للمقترح النووي الإيراني المرتقب مرتفع جدا، لأن الخطة يجب أن تقنع العديد من المتشككين داخل إدارة ترامب وفي المنطقة".في غضون ذلك، كشف "أكسيوس"، أن "بعض مستشاري ترامب نصحوه بالتحلي بالصبر، معتبرين أنه كلما مر الوقت وزاد الحشد العسكري الأمريكي، ازدادت أوراق الضغط لدى ترامب تباعا".ونقل الموقع عن أحد كبار مستشاري ترامب قوله إن "الرئيس لم يقرر بعد توجيه ضربة.. قد لا يفعل ذلك أبدا. قد يستيقظ غدا ويقول: انتهى الأمر"، وأضاف المستشار أن (البنتاغون) عرضت على ترامب العديد من الخيارات.وقال: "لديهم خيار لكل سيناريو. أحد السيناريوهات يقضي على آية الله وابنه والملالي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى وابنه مجتبى، الذي ينظر إليه كخليفة محتمل. "لا أحد يعلم ما الذي سيختاره الرئيس. لا أعتقد أنه يعلم هو نفسه".وأكد مصدر ثان، وفق الموقع، أن "خطة لاغتيال وابنه طرحت على ترامب قبل عدة أسابيع.وقال مستشار بارز آخر لترامب: "ترامب يبقي خياراته مفتوحة. قد يقرر شن هجوم في أي لحظة".