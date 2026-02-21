الرئيس اللبناني: الغارات الإسرائيلية تعكس تنكراً لإرادة المجتمع الدول

وقال في تصريحات صحفية، ان " استمرار هذه الاعتداءات يشكل عملاً عدائياً موصوفاً لإفشال الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها ، لافتا الى ان هذه الغارات تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية".وتابع، ان "الغارات تعكس تنكراً لإرادة ولا سيما قرارات الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701".ودعا ، "الدول الراعية للاستقرار في المنطقة لتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً".