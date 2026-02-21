سرقة ضخمة تعود لـ2022.. اعتقال عراقي متهم بواحدة من اكبر عمليات اقتحام الخزائن في المانيا

وقالت المواقع الالمانية، ان الشرطة الالمانية اعتقلت عراقيا يبلغ من العمر 38 عاما قادما من ، وذلك بعد 3 سنوات من سرقة 45 مليون يورو في واحدة من أكبر عمليات اقتحام خزائن الأموال في ، والتي أسفرت عن سرقة ملايين اليوروهات.وتعود عملية السطو الضخمة الى عام 2022، حيث اقتحم لصوص خزائن داخل بنك خاص سابق في ، واستهدفوا مستودع تاجر ساعات فاخرة، ومئات صناديق الأمانات الخاصة، وبلغ حجم المسروقات: 996 ساعة فاخرة بقيمة 14 مليون يورو، ومجوهرات ونقود ومقتنيات من 295 أمانات بقيمة 31 مليون يورو إضافية، وبعد تنفيذ السرقة، أشعل الجناة النار واستخدموا طفايات الحريق لطمس الأدلة ولا تزال المسروقات مفقودة حتى اليوم.واشارت وسائل الاعلام الى انه في عام 2024، حُكم على أربعة متهمين بالسجن بين 3.5 و8 سنوات و تمت تبرئة متهم خامس، لكن التحقيقات كشفت أن مدير منشأة الخزائن (المُدان سابقًا) سهّل العملية بسبب ديون بلغت 1.3 مليون يورو.وبعد اعتقال العراقي المشتبه به تم عرضه على قاضية في برلين، ويقبع حاليًا رهن الاحتجاز في سجن سجن موابيت بانتظار استكمال التحقيقات.