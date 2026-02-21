بقوة 4.4 درجات.. زلزال يضرب شمال إيران

وأفاد التابع لجامعة ، أن "الزلزال وقع صباح اليوم بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، على عمق 20 كيلومترا، بمدينة رودبنه التابعة لمحافظة شمال البلاد"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وكان الزلزال، الذي استمر لبضع ثوان، محسوسا بشكل كامل، وقد هرع العديد من السكان إلى الشوارع.وتضرب الزلازل على نحو متكرر نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، وكان أكثرها دموية، بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.