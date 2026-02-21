الأردن ينتفض ضد أطماع السفير الأمريكي: دعواتك لاحتلال الشرق الأوسط عبثية وتُشعل الفتنة

ووصفت الوزارة التصريحات بأنها "عبثية واستفزازية وتمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية"، مؤكدة أنها تتناقض مع الموقف الرسمي للرئيس الأمريكي الذي أعلن رفضه ضم المحتلة.وأكدت الوزارة أن مثل هذه التصريحات "تشعل الفتنة وتهدد استقرار المنطقة".وكان سفير لدى تل أبيب قال إن تملك حقا دينيا بالسيطرة على معظم أراضي الشرق الأوسط.وخلال مقابلة في تل أبيب، سأل الصحفي الأمريكي ، السفير عن مفهوم "إسرائيل الكبرى"، منوها بسفر التكوين 15، الذي يصف حوار الله مع إبراهيم حول هبة الأرض "من النيل إلى "، واستفسر الصحفي عما إذا كان هاكابي يوافق على فكرة أن لإسرائيل الحق في أراض تشمل وسوريا ولبنان الحالية، بالإضافة إلى أجزاء من والعراق.وأضاف السفير في المقابلة مع : "سيكون من الجيد لو أنهم (إسرائيل) استولوا على كل شيء (الشرق الأوسط بأكمله)".