حزب الله اللبناني ينعى احد قياداته

وذكر بيان للحزب، جاء في نصه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد القائد ياغي "أبو علي صادق" مواليد عام 1984 من مدينة ، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على ".وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بمقتل 8 أشخاص بينهم أربعة قادة ميدانيين في ، وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي .وذكرت أن من بين القتلى مسؤول منطقة البقاع في الحزب حسين النمر، وحسين ياغي نجل النائب السابق محمد ياغي، إضافة إلى محمد وعلي زيد ، فيما تحدثت أنباء عن مقتل قيادي كبير آخر لم تُحدد هويته.وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مقار قيادة تابعة لحزب الله تُستخدم للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد .