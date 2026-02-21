الصفحة الرئيسية
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556712-639072776354654290.jpeg
حزب الله اللبناني ينعى احد قياداته
دوليات
2026-02-21 | 08:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
642 شوهد
نعى
حزب الله
اللبناني، اليوم السبت، القائد
حسين محمد
ياغي "أبو علي صادق".
وذكر بيان للحزب، جاء في نصه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد القائد
حسين محمد
ياغي "أبو علي صادق" مواليد عام 1984 من مدينة
بعلبك
، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على
منطقة البقاع
".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بمقتل 8 أشخاص بينهم أربعة قادة ميدانيين في
حزب الله
، وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي
لبنان
.
وذكرت أن من بين القتلى مسؤول منطقة البقاع في الحزب حسين النمر، وحسين ياغي نجل النائب السابق محمد ياغي، إضافة إلى محمد
إبراهيم الموسوي
وعلي زيد
الموسوي
، فيما تحدثت أنباء عن مقتل قيادي كبير آخر لم تُحدد هويته.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مقار قيادة تابعة لحزب الله تُستخدم للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد
إسرائيل
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
