الرئيس الايراني: لن نستسلم للضغوط الدولية.. والانتصار حليف الشعب الصامد

ونقلت عن بزشكيان قوله إن قادرة على عبور المرحلة الراهنة، معتبراً أن الانتصار سيكون من نصيب الشعب “المتمسك بالصمود”.وأضاف أن بلاده لن تستسلم حتى لو وقفت “قوى العالم بغير إنصاف” في وجهها وحاولت إجبارها على التراجع، مؤكدًا أن هناك أطرافًا خارجية تسعى لدفع إيران نحو الاستسلام، إلا أن ذلك “لن يحدث”.