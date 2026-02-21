بزشكيان: لن ننحني أمام الضغوط الدولية وقادرين على عبور المرحلة

أكد الرئيس الإيراني ، اليوم السبت، أن بلاده لن تنحني أمام الضغوط الدولية ومواجهة تجاوزات الخصوم تكون بتعزيز التماسك.



ونقلت وكالة تنسيم عن بزشكيان: "لن ننحني أمام الضغوط الدولية ومواجهة تجاوزات الخصوم تكون بتعزيز التماسك".



وأضاف: "قادرين على عبور المرحلة الراهنة والانتصار سيكون من نصيب شعبنا المتمسك بالصمود".