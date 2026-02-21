متجهة للعراق.. قوات التحالف الدولي تبدأ بإخلاء قاعدة قسرك بريف الحسكة السورية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قرار عاجل من ترامب بعد كارثة الصرف الصحي في واشنطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

متجهة للعراق.. قوات التحالف الدولي تبدأ بإخلاء قاعدة قسرك بريف الحسكة السورية

دوليات

2026-02-21 | 10:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
متجهة للعراق.. قوات التحالف الدولي تبدأ بإخلاء قاعدة قسرك بريف الحسكة السورية
240 شوهد

أفادت وسائل إعلام سورية بدخول عشرات الشاحنات الفارغة التابعة لقوات التحالف ا
لدولي عبر معبر الوليد الحدودي البري مع العراق، في طريقها نحو قاعدة "قسرك" في الريف الغربي.


وذكرت المصادر أن تلك الشاحنات وصلت لنقل ما تبقى من القوات الأمريكية والمعدات تمهيدا لترحي
لها من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وفي سياق متصل قالت مصادر إعلامية إن قافلة أمريكية أخرى دخلت اليوم السبت من الحدود العراقية واتجهت نحو قاعدة "قسرك" شمال الحسكة، مشيرة إلى أن القافلة تضم عشرات الشاحنات الفارغة، إضافة إلى آليات عسكرية.

ورجحت المصادر أن تكون هذه التحركات ضمن ترتيبات تمهيدية لبدء إخلاء القاعدة الأمريكية في المنطقة وتسليمها للسوريين، في ظل مؤشرات متزايدة على إعادة انتشار القوات ونقل المعدات إلى خارج الأراضي السورية.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

التحالف الدولي

العراق

سوريا

الحسكة

الوليد

القاع

ﻹعادة

سورية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
Play
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
Play
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
Play
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
Play
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
Play
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
Play
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
Play
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
Play
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
Play
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
Play
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
الأكثر مشاهدة
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
Play
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
Play
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
Play
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
Play
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
Play
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
Play
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
Play
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
Play
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
Play
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
Play
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20

اخترنا لك
قرار عاجل من ترامب بعد كارثة الصرف الصحي في واشنطن
12:28 | 2026-02-21
قمة الهند تدعو إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق به"
12:17 | 2026-02-21
ترامب يقرر رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%
11:11 | 2026-02-21
بزشكيان: لن ننحني أمام الضغوط الدولية وقادرين على عبور المرحلة
10:06 | 2026-02-21
الرئيس الايراني: لن نستسلم للضغوط الدولية.. والانتصار حليف الشعب الصامد
09:31 | 2026-02-21
حزب الله اللبناني ينعى احد قياداته
08:32 | 2026-02-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.