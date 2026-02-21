متجهة للعراق.. قوات التحالف الدولي تبدأ بإخلاء قاعدة قسرك بريف الحسكة السورية

وذكرت المصادر أن تلك الشاحنات وصلت لنقل ما تبقى من القوات الأمريكية والمعدات تمهيدا لترحيلها من إلى الأراضي العراقية.وفي سياق متصل قالت مصادر إعلامية إن قافلة أمريكية أخرى دخلت اليوم السبت من الحدود العراقية واتجهت نحو قاعدة "قسرك" شمال ، مشيرة إلى أن القافلة تضم عشرات الشاحنات الفارغة، إضافة إلى آليات عسكرية.ورجحت المصادر أن تكون هذه التحركات ضمن ترتيبات تمهيدية لبدء إخلاء القاعدة الأمريكية في المنطقة وتسليمها للسوريين، في ظل مؤشرات متزايدة على إعادة انتشار القوات ونقل المعدات إلى خارج الأراضي السورية.