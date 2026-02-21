باكستان.. تطورات جديدة تخص صحة عمران خان

أعرب أربعة عشر قائدًا سابقًا لمنتخب الكريكيت - لعب العديد منهم ضد الباكستاني السابق - عن قلقهم إزاء تدهور حالته الصحية وما زعموه من سوء معاملة.



وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الجيش الباكستاني ضغوطًا دولية بشأن صحة أحد قادته. فخلال الحكم العسكري للجنرال الحق، قوبلت مناشدات عن بوتو بالتجاهل، حتى من حلفاء مقربين كالسعودية. إلا أن وضع خان يختلف اختلافًا جوهريًا. ورد الباكستاني ورئيس الكريكيت، محسن نقوي، بعقد مؤتمر صحفي نفى فيه هذه الادعاءات. وألقى باللوم في تأخير فحص عين خان على شقيقته، عليمة خان، وقال إن اجتماع الأطباء في سجن أديالا في روالبندي قد أقنع الفريق الطبي لخان وممثلي حزب حركة الإنصاف . رسميًا، تصر الدولة على عدم وجود أزمة.وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الجيش الباكستاني ضغوطًا دولية بشأن صحة أحد قادته. فخلال الحكم العسكري للجنرال الحق، قوبلت مناشدات عن بوتو بالتجاهل، حتى من حلفاء مقربين كالسعودية. إلا أن وضع خان يختلف اختلافًا جوهريًا.

فقد أثار اعتقاله احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، شملت هجمات على منشآت عسكرية. وكشف حجم الغضب الشعبي عن لمحة لما قد يؤول إليه الوضع من تدهور إضافي، أو ما هو أسوأ.

ويجد قائد الجيش، المشير منير، نفسه الآن في مأزق يُذكّر باللحظة التي واجهها ضياء الحق أثناء إعدام بوتو. يُذكر ضياء الحق بعبارته المروعة: "هناك حبل مشنقة واحد وعنقان"، وكان يعتقد أن الأمر مسألة بقاء سياسي- إما بوتو أو هو، أدرك ضياء الحق أن بقاء بوتو على قيد الحياة سيكون بمثابة ضربة قاضية لحكمه.

لكن منير يجد نفسه في مأزق حقيقي: سواء كان حيًا أو ميتًا، فإن خان يُمثل خطرًا عليه، كلما طالت مدة بقاء خان خلف القضبان، ازداد ارتباط صحته باستقرار البلاد السياسي، فكل تقرير طبي، وكل شائعة حول حالته، تغذي سردية أوسع نطاقًا عن الضحية والمقاومة.

وفي نهاية المطاف، لا يقتصر الأمر على صحة رجل واحد، بل يتعداه إلى قدرة الدولة على قمع المعارضة دون خلق شخصية يصبح سجنها أقوى من حريتها. ففي محاولتها احتواء خان، قد تُشكّل الدولة، دون قصد، التي تخشاها.