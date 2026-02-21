قمة الهند تدعو إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق به"

وأورد البيان الذي وقعه 86 بلدا ومنظمتان دوليتان أن "تعزيز ذكاء اصطناعي آمن ومتين وموثوق به هو أمر أساسي لإرساء الثقة وتوفير أكبر قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية".ولا يتضمن النص أي التزام ملموس أو إجراء مُلزِم، لكنه يعطي الأولوية للعديد من المبادرات التطوعية وغير الملزمة، وخصوصا لتشارك قدرات البحث في مجال على المستوى الدولي.وأضاف الإعلان الصادر بعد قمة استمرت 5 أيام "نرى أن قدرات الذكاء الاصطناعي لا تتحقق بالكامل إلا حين تتشارك الإنسانية جمعاء فوائده".وكان من المتوقع صدور الإعلان الجمعة، إلاّ أن نشرَه أُرجئ إلى السبت بهدف رفع عدد الدول الموقّعة إلى أكثر من 80، وفقاً لما أفاد وزير تكنولوجيا المعلومات .وفي ما يتعلق بمسألة فرص العمل، شدّد الإعلان على أهمية برامج إعادة التأهيل المهني "لدعم العاملين في استعدادهم لاقتصاد مستقبلي قائم على الذكاء الاصطناعي".كذلك أبرز الإعلان ضرورة "تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي ذات استهلاك محدود للطاقة"، نظرا إلى القدرات الكهربائية الضخمة اللازمة لتشغيلها وكميات المياه المستخدمة في تبريد الخوادم.واجتمعت عشرات الوفود من كل أنحاء العالم في العاصمة هذا الأسبوع لتناقش خصوصا سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي.