قرار عاجل من ترامب بعد كارثة الصرف الصحي في واشنطن

وكانت باوزر قد أعلنت الأربعاء حالة الطوارئ العامة المحلية، وطلبت دعما فيدراليا لمدة 15 يوما، بعد تسرب 243 مليون غالون من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النهر حتى 24 يناير.

ووجهت العمدة مسؤولي الطوارئ إلى "تفعيل وتنفيذ وتنسيق اتفاقيات المساعدة المتبادلة بين والسلطات القضائية الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية".



وأعلنت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، التي تعمل حاليا دون تمويل وسط إغلاق ، أن المساعدة متاحة الآن. وكتب المسؤولون في بيان: "يأذن إجراء الرئيس بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث للتخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين".



وعينت الإدارة مارك أوهانلون كمنسق فيدرالي للمنطقة المتضررة، مع توفير تمويل فيدرالي يغطي 75% من التكاليف بموجب برنامج المساعدة العامة.