تقرير أمريكي: الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية

وتشير التقييمات إلى أن تسعى لجعل ترسانتها النووية الأكثر تطورا تكنولوجيا في العالم، واستثمرت في ترسانتها ما يجعلها أقرب لتكون ندا لروسيا والولايات المتحدة، وما يؤهلها لتمتلك قدرات تقنية لا تملكها وواشنطن.وذكرت الأميركية، في الأيام الماضية، أن الصين أجرت اختبارا نوويا سريا في يونيو 2020 في منشأة لب نور شمال غربي البلاد.ودفعت مراجعة لدلائل جمعت في مراجعة للحادث المسؤولين الأميركيين الاستنتاج بأن الاختبار كان مدفوعا بسعي الصين لتطوير أسلحة نووية من الجيل الثاني إلى جانب جهود لتطوير أنظمة أسلحة حاملة لعدة رؤوس نووية مصغرة في صاروخ واحد، وفقا لمصادر مطلعة.وأشارت المصادر إلى أن تطور أسلحة نووية منخفضة القدرة يمكن نشرها ضد أهداف قريبة جغرافيا، مثل سيناريو رد بكين على أي هجوم في حال قررت الاستيلاء على جزيرة تايوان.وذكر مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، أن الصين توسع مواقعها النووية بكثافة مع الاشتباه في سعيها لبناء ، والآن يعتقدون أن هناك أدلة تدعم هذه النظرية ولو جزئيا.وتملك الصين أسلحة نووية منذ عام 1964 وأنتجت رؤوسا نووية أسرع من أي في العالم، ولكن عدد الرؤوس النووية التي تملكها أقل بكثير من ترسانة والولايات المتحدة.