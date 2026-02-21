الحكومة الروسية تقدم مشروع قانون يخص أبناء المهاجرين

وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بالوثيقة: "يتعين على الأشخاص المذكورين إما مغادرة في غضون ثلاثين يوما، باستثناء الحالات التي توجد فيها أسباب قانونية أخرى للبقاء (الإقامة) في ، أو وفقا للإجراءات المعمول بها، تقديم طلب للحصول على ترخيص بالعمل ودفع الدفعة المالية الثابتة المنصوص عليها في المادة 2271 من القانون".وتمنع الوثيقة المذكورة، إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأفراد الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للمعيشة لأنفسهم ولكل من يعولونه، ويتعين على السلطات الضريبية تزويد بمعلومات الدخل تلقائيا.وفي مثل هذه الحالة، يُقترح أيضا إلغاء تصاريح إقامة العمال المهاجرين أو تصاريح الإقامة المؤقتة، وإذا تم إقرار القانون، فسيسري الإجراء نفسه على المواطنين الأجانب الذين عملوا في روسيا لمدة تقل عن عشرة أشهر في السنة التي صدرت فيها هذه الوثائق.